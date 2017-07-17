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17 июля Понедельник

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В Уфе при столкновении пяти машин пострадали три человека

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе при столкновении пяти машин пострадали три человека Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе при столкновении пяти машин пострадали три человека Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в прошедшие выходные на перекрестке улиц Жукова и Новоженова произошло массовое ДТП — столкнулись пять машин. В столичной Госавтоинспекции рассказали, что 31-летний водитель ехал за рулем «Лады Весты» по улице Жукова. Поворачивая на улицу Новоженова, он врезался во встречную «Ладу Гранту». «Гранта» допустила столкновение со стоявшим для поворота налево во встречном направлении «ЗАЗ Шанс». Также «Веста» врезалась в стоявшие по ходу движения «Рено Логан» и «Ситроен Пикассо».

По предварительной версии, водитель «Лады Весты» не уступил дорогу хозяину «Гранты», завершавшему движение по перекрестку.

В массовой аварии пострадали три человека: водитель «Весты» и 35-летняя пассажирка «Гранты» с различными травмами были доставлены в больницу. Водитель «Гранты» после оказания медпомощи был отправлен домой.

Теги: ДТП
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