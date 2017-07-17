Россияне боятся возможности военного конфликта, но не проблем в семье - опрос Фото: из Интернета Россияне боятся возможности военного конфликта, но не проблем в семье - опрос Фото: из Интернета

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители России стали больше бояться роста цен и возможности военного конфликта. Таковы результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «Российская газета». Эти страхи остаются главными факторами, которые вызывают беспокойство у граждан страны. Помимо этого, россиян страшат проблемы со здоровьем, внутренние конфликты в стране, снижение доходов по разным причинам, потеря работы. Меньше граждане боятся проблем в семье — эта строчка традиционно занимает последнее место на «карте страхов».

Опрос проводился 22-27 июня 2017 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысячи респондентов.