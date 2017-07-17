В Уфе пятилетний мальчик оказался под колесами «Шевроле» Фото: Андрей Старостин В Уфе пятилетний мальчик оказался под колесами «Шевроле» Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем 15 июля произошло ДТП с участием малолетнего ребенка. 26-летний водитель за рулем «Шевроле Ланос» напротив дома №5 по улице 40 лет Октября сбил пешехода. Пятилетний мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте. По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, ребенок гулял вместе со старшим братом. Увидев маму, мальчик выбежал на проезжую часть. Ему была оказана медицинская помощь.

В ведомстве родителям рекомендовали позаботиться о формировании безопасных навыков поведения на дороге ребенка.

«Объясните, расскажите, убедите, личным примером «покажите» правила безопасного поведения. Помните, что вы для ребенка непререкаемый авторитет, действующий во всех дорожных ситуациях правильно, взвешено, максимально безопасно», — подчеркнули в ГИБДД.