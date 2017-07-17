В Уфе устанавливается личность сбитого автомобилем пешехода Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе В Уфе устанавливается личность сбитого автомобилем пешехода Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе устанавливается личность сбитого автомобилем пешехода. Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, волосы темные с проседью. Был одет в серый пиджак, светлую рубашку, коричневые брюки.

«Кто стал свидетелем данного происшествия или обладает какой-либо информацией о личности пешехода, просим вас позвонить в дежурную часть Полка ДПС ГИБДД УМВД России по Уфе по телефонам: 237-02-02, 237-84-80 либо 02», — обратились к гражданам в ведомстве.

Как сообщалось ранее, днем 15 июля в Уфе на улице Комарова 28-летний местный житель за рулем ВАЗ-2108 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии мужчина, на вид 40-45 лет, скончался на месте происшествия. Водитель с травмами обратился за медицинской помощью.