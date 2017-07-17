В Уфе стартовала операция «Должник» Фото: автор В Уфе стартовала операция «Должник» Фото: автор

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы 17 июля стартовали профилактические мероприятия «Должник». Они продлятся до 27 июля. Инспекторы ДПС совместно с другими службами полиции, служебными приставами будут выявлять неплательщиков штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции напомнили, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Водители, просрочившие выплату, могут быть привлечены к административной ответственности. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 15 суток либо наложение административного штрафа в двукратном размере.