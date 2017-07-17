В Башкирии более шести тысяч подростков нашли работу на лето через центры занятости Фото: с сайта Минтруда РБ В Башкирии более шести тысяч подростков нашли работу на лето через центры занятости Фото: с сайта Минтруда РБ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане более шести тысяч подростков нашли работу на лето через центры занятости населения. С начала текущего года на подработку устроились свыше 11,3 тысячи молодых людей. В настоящее время в республиканском банке вакансий имеется порядка 2,3 тысячи вакансий для несовершеннолетних, привели данные в Минтруда РБ.

Традиционно большая часть учащихся работают в образовательных организациях: уход за цветниками, благоустройство территории, занимаются мелким строительным ремонтом. При этом работу для несовершеннолетних предоставляют также организации по дорожному хозяйству, ЖКХ.

Рабочий день несовершеннолетнего строго регламентирован законодательством. Согласно изменениям Трудового кодекса, в летний период школьникам в возрасте от 14 до 15 лет разрешено работать не более четырех часов в день, в возрасте от 15 до 16 лет — пять часов в день, в возрасте от 16 до 18 лет — семь часов; при продолжительности рабочей недели работникам в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Если несовершеннолетние трудоустраиваются через центры занятости населения, то им от государства выплачивается ежемесячно от тысячи до полутора тысяч рублей. Это помимо того, что работодатель должен оплачивать труд несовершеннолетнего работника в размере не менее МРОТ, пропорционально отработанному времени.