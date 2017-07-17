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17 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе впервые пройдет «Подиум зрелой красоты»

ОБЩЕСТВО

В Уфе впервые пройдет «Подиум зрелой красоты» Фото: администрация г.Уфы

В Уфе впервые пройдет «Подиум зрелой красоты» Фото: администрация г.Уфы

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

20 июля в Уфе, на площадке комплекса ВДНХ-Экспо, впервые пройдет «Подиум зрелой красоты». Организуют мероприятие Уфимский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, академия модельного бизнеса Елены Лукмановой при поддержке администрации столицы.

Участниками показа станут представители старшего поколения. Также в рамках мероприятия пройдут мастер-классы и ярмарка авторских работ, для участников выступят танцевальные и вокальные коллективы, сообщили в мэрии. Начало в 17 часов.

Теги: модный показ,модельный бизнес
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