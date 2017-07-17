В Уфе впервые пройдет «Подиум зрелой красоты» Фото: администрация г.Уфы
В Уфе впервые пройдет «Подиум зрелой красоты»
В Уфе впервые пройдет «Подиум зрелой красоты» Фото: администрация г.Уфы
УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
20 июля в Уфе, на площадке комплекса ВДНХ-Экспо, впервые пройдет «Подиум зрелой красоты». Организуют мероприятие Уфимский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, академия модельного бизнеса Елены Лукмановой при поддержке администрации столицы.
Участниками показа станут представители старшего поколения. Также в рамках мероприятия пройдут мастер-классы и ярмарка авторских работ, для участников выступят танцевальные и вокальные коллективы, сообщили в мэрии. Начало в 17 часов.