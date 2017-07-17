Спустя два года нашлась пропавшая без вести жительница Уфы Фото: группа Поиск пропавших детей в Уфе и Респ.Башкортастан Спустя два года нашлась пропавшая без вести жительница Уфы Фото: группа Поиск пропавших детей в Уфе и Респ.Башкортастан

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе два года назад пропала 30-летняя местная жительница. В феврале 2015 года, одевшись в серебристый пуховик, болоньевые черные брюки и белые угги, девушка ушла в неизвестном направлении. Родственники написали заявление в полицию.

Стражи порядка объявили уфимку в розыск, волонтеры расклеивали по городу ориентировки. Спустя два с лишним года девушка нашлась.

«Найдена, жива! Благодарим всех, кто помогал в расклейке ориентировок», — появилась вечером 16 июля запись в группе поиска пропавших людей «ВКонтакте».