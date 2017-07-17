В Башкирии выбрали лучшего каменщика строительного комплекса Фото: Госстрой РБ В Башкирии выбрали лучшего каменщика строительного комплекса Фото: Госстрой РБ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик строительного комплекса РБ». В этом году он проводился в Уфе, на территории строящегося жилого комплекса «Белая река» ГК «Госстрой».

По традиции конкурс профмастерства на звание лучшего каменщика, штукатура, маляра и плиточника строительного комплекса проводится в республике незадолго до профессионального праздника — Дня строителя.

Инициатором такого конкурса выступает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре совместно с Республиканской организацией профсоюза строителей России, Союзом строителей Республики Башкортостан и Межрегиональным строительным союзом.

В борьбе за звание лучшего каменщика-2017 участвовали более 30 профессионалов своего дела со всей республики — представителей 16 строительных организаций.

Главная цель конкурса — повышение конкурентоспособности строительных специальностей и обмен опытом в профессиональной сфере на площадках лучших новостроек республики.

Конкурс направлен на повышение престижа труда и профессионального мастерства рабочих строительных специальностей, совершенствование профессиональных знаний и навыков работников строительных профессий, содействие обучению массовым профессиям, повышению квалификации и конкурентоспособности работников строительных специальностей на рынке труда, привлечение молодежи.

«Все участники конкурса награждены грамотами и поощрительными призами, а победителям были вручены профессиональные дипломы Госстроя Башкортостана и ценные подарки. Кроме того, по инициативе Госстроя республики каждому победителю будет поставлена отметка в трудовой книжке о присвоенном звании», — отметила пресс-секретарь Госстроя РБ Елена Вершинина.

По результатам соревнований первое место присуждено каменщикам ООО «СУ-3 «Башгражданстрой» Анатолию Аптыкаеву и Николаю Тазитдинову.

На втором месте — представители МУП «Нефтекамскстройзаказчик» Артем Якупов и Александр Яманаев.

Третье место заняли каменщики ООО «Сальвия» Ильдус Хуснутдинов и Павел Янсубаев.

Следующий конкурс профмастерства, в котором за звание лучшего поборются уже плиточники, состоится в Янауле 21 июля.

Лучшего маляра строительного комплекса Башкортостана назовут в Уфе 28 июля.

Лучшего штукатура-2017 определят также в Уфе 4 августа.