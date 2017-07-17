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17 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии пройдет молодежный «Табын-фест»

ПОЛИТИКА

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Молодежный фестиваль «Табын-фест» пройдет 22 июля на турбазе «Инзер» у села Абзаново Архангельского района. Форум организует «Союз табынских родов», он приурочен к 100-летию образования республики и Году экологии.

Организация «Союз табынских родов» объединяет башкир, компактно проживающих или являющихся уроженцами Архангельского, Аургазинского, Аскинского, Балтачевского, Гафурийского, Караидельского, Кармаскалинского, Учалинского, Татышлинского, части Абзелиловского, Белорецкого, Давлекановского, Салаватского районов республики, а также Оренбургской, Челябинской, Самарской, Саратовской и Курганской областей.

Учитывая, что одним из важных направлений деятельности организации является работа с молодежью, на IV съезде табынцев в феврале текущего года было принято решение о проведении летом молодежного йыйына.

В форуме примет участие молодежь от 18 до 35 лет в целях укрепления преемственности поколений табынцев, формирования родо-этнической идентификации и активной жизненной позиции.

Программой «Табын-феста» предусмотрена образовательная часть, разделенная по направлениям, спортивные состязания, выставка изделий народных промыслов и родословных, концерт участников художественной самодеятельности.

Теги: молодежный фестиваль,Союз табынских родов
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