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17 июля Понедельник

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В Башкирии стали известны имена лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков, кто получит по 50 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии стали известны имена лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков, кто получит по 50 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

В Башкирии стали известны имена лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков, кто получит по 50 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Распоряжением Правительства Башкортостана 50 лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков удостоятся денежного поощрения в размере 50 тысяч рублей. В республиканскую комиссию были представлены конкурсные материалы 71 педагога из 46 районов и городов региона. Их портфолио оценивалось по восьми критериям: позитивная динамика учебных достижений и позитивные результаты внеучебной деятельности; использование современных образовательных технологий; обобщение и распространение педагогического опыта; наличие оборудованных кабинетов, отвечающих современным требованиям; повышение квалификации; профессиональная переподготовка; участие в профессиональных конкурсах (муниципальных, региональных, всероссийских); грамотность оформления материалов.

За период с 2007 по 2016 годы в конкурсном отборе победителями стали 500 педагогов.

Список победителей конкурса опубликован на сайте Правительства РБ.

Теги: Правительство РБ,лучшие учителя
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