В Башкирии стала известна зарплата в производственной сфере Фото: Карина Камаева В Башкирии стала известна зарплата в производственной сфере Фото: Карина Камаева

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Ко Дню металлурга, ежегодно отмечаемому в России 16 июля, аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Башкортостане и выяснили, какова ситуация на рынке труда в сфере «Производство». Какие специалисты востребованы, какую зарплату им предлагают и сколько человек претендует на одно рабочее место в этой сфере.

Как отмечают аналитики, производственная сфера — одна из самых стабильных профессиональных отраслей в стране.

«На сегодняшний день основными «заказчиками» производственных и рабочих кадров выступают промышленные центры России — Челябинск, Пермь, Республика Башкортостан, Новосибирск, регионы Севера, а также крупные региональные центры — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Нижний Новгород, — комментирует Анна Хвостова, директор HeadHunter Урал. — Вместе эти регионы размещают 60% всех вакансий для производственников и рабочих нашей страны. Остальные 40% равномерно распределяются среди других регионов России. При этом, если говорить о Башкортостане, то на него приходится 2,6% вакансий производственной сферы всей России. Однако спрос постоянно растет. Не секрет, что сегодня сложнее отыскать уникального инженера, квалифицированного сварщика или энергетика, нежели офисного менеджера».

На сегодняшний день сфера «Производство» на рынке труда Башкортостана входит в Топ-4 самых востребованных профессиональных отраслей региона. 12% вакансий местных работодателей посвящены поиску именно этих кадров. При этом конкуренция в отрасли — 5,7 человека на одну открытую позицию, что означает умеренный уровень конкуренции. Больше всего работодателям нужны квалифицированные производственные кадры в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

Самыми востребованными специалистами в Башкортостане в сфере «Производство» являются энергетики (12%), технологи (11%), главные инженеры (10%), конструкторы (9%), металлурги (6%) и специалисты по охране труда (5%).

В Топ-10 востребованных профессий также входят менеджеры по продажам и закупкам. Среди специалистов металлургии наиболее востребованы машинисты, сварщики, вальцовщики и мастера участка.

Если говорить о резюме, то предложение совпадает со спросом — чаще всего соискатели ищут работу на должности инженеров любого профиля (39%), энергетиков (25%), конструкторов (19%), механиков (17%), а также начальников производства, мастеров участка, начальников производства и менеджеров по закупкам.

По данным проекта «Банк данных заработных плат», в среднем сейчас работникам в сфере «Производство» в Башкортостане готовы платить 35 тысяч рублей. В Москве можно рассчитывать на 55 тысяч рублей, Новом Уренгое — на 70 тысяч рублей. Каждый год зарплаты в этой сфере прирастают в среднем на 2%.