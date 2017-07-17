Константин Толкачев: «Курортный сбор должны платить приезжие туристы, а не жители Башкирии» Фото: Олег Яровиков Константин Толкачев: «Курортный сбор должны платить приезжие туристы, а не жители Башкирии» Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Госсобрания Башкортостана прокомментировал законопроект о курортном сборе. Константин Толкачев считает, что с его вводом регионы получат дополнительные средства на развитие туристической индустрии. Однако он не должен распространяться на местных жителей.

«Введение курортного сбора дало бы нам большие преимущества в виде дополнительных средств на развитие туристической инфраструктуры, — сказал Константин Толкачев. — Однако система должна быть отлажена таким образом, чтобы курортный сбор платили приезжие туристы из других регионов и стран, а не сами жители Башкортостана, которые сегодня составляют большинство отдыхающих в нашей республике».

По мнению спикера законодательного собрания, необходимо более тщательно проработать систему льгот. Недопустимо, чтобы введение курортного сбора ударило по наименее социально защищенным категориям граждан. Следует также продумать механизмы реализации закона, учитывая тот факт, что многие приезжают отдыхать в республику самостоятельно, а не через посредство турфирм.

«В любом случае необходимо сначала дождаться окончательного принятия закона, получить первые результаты его исполнения в пилотных регионах, изучить этот опыт и понять, как мы можем наилучшим образом применить его в нашей республике», — уверен Константин Толкачев.

Госдума рассматривает во втором чтении законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Эксперимент предполагает введение на этих территориях курортного сбора для развития туристической инфраструктуры. Проводить его планируется с мая 2018 года по декабрь 2022-го. Размер курортного сбора предлагается установить в пределах 50 рублей в сутки с одного человека на 2018 год и в пределах 100 рублей на последующие годы. По итогам эксперимента будет принято решение, вводить ли постоянный курортный сбор на всей территории России. Во многих регионах, заинтересованных в развитии туризма, активно обсуждается этот вопрос. Высказываются в том числе предложения о введении курортного сбора на других территориях раньше, чем завершится пятилетний эксперимент в пилотных регионах. Данная тема актуальна и для Башкортостана.