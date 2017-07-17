В Уфе названы дома, в которых отключат горячую воду до 28 июля Фото: Олег Яровиков В Уфе названы дома, в которых отключат горячую воду до 28 июля Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в уфимских домах.

С 17 по 28 июля без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Бикбая, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 17, 19, 19/1,21, 23, 23/1, 23/2, 25/1, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 25, 27, 29, 31, 33, 26, 28, 30, 32, 35, 35/2, 39, 41, 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 40, 42, 44;

ул. Рыльского, 2, 3, 5, 7, 9, 9/2, 11, 4, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 18, 20, 20/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 21/3, 29/1, 29, 27, 25, 21/1, 21, 19,17, 21/2, 22/2, 25/1, 25/2, 30, 31;

ул. Сипайловская, 10, 12/1, 12/2;

ул. Жукова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/10, 2/9, 2/7,2/8, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 4/1, 4/4, 6, 8, 5, 5/1, 7, 9, 11/2, 11 а, б, в, г, д, 13, 15, 17, 17 а, б, в, г, д, 18, 24/3, 24/4, 21, 23;

ул. Гагарина, 1/2, 3, 5, 9, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3,12/4, 14, 14/1, 13/1, 13/2, 13/3, 16/1, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 17, 19, 23, 25, 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32, 29, 31, 33, 35, 36, 36/1, 37, 38, 39/1, 40, 43/2, 37/2, 43, 43/1, 44/1,46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 45, 45/1,47, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 54/1, 54/2, 56, 51, 53, 60, 60/1, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 68/1, 68/2, 72/1, 66/2, 68, 72, 72/2, 74/2, 74;

ул. Королева, 1, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 8,10, 10/1, 10/4, 10/5, 12, 3, 7, 7/1,7/2, 9, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29/1, 31, 29, 29/2, 30, 30/1, 30/2, 33, 35, 19, 21;

ул. Набережная, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 25, 27, 37, 37/1, 29/2, 41/1, 39/1, 43/1, 41/2, 39/2, 39, 43, 41, 45, 45/3, 47/1, 45/4, 47, 45/1, 45/2, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 67, 65, 70, 69, 69/1;

ул. Ковшовой, 1/1,1/2,1/3, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 3, 4, 6, 6/1, 8, 5, 7, 10, 11, 13, 9;

ул. Новоженова, 7, 7/1;

пр. Октября, 56, 56/1, 56/2, 62, 62/2, 64, 60, 60/1, 62/1;

ул. Комсомольская, 107, 109, 111;

ул. Лесотехникума, 92/3, 98, 100;

Лесной проезд, 6/1, 8/1, 12,14, 14/1, 14/2, 16, 16/1;

ул. 50 лет СССР, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50;

ул. К.Абрамовой, 2, 4, 6;

ул. 50 лет СССР, 43, 47, 45, 45а, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 46, 48, 50;

ул. Менделеева, 197, 197/2, 199, 201, 201/1, 201/2, 203, 203/1, 203/2, 207, 207/1, 211, 213, 213/2, 215, 211/1, 215/1, 215/2, 217, 225, 227, 229, 229/1;

бульвар Молодежи, 2, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 6, 6/2, 6/3, 6/5, 8, 8/2, 7, 10.

С 17 по 21 июля горячая вода будет отключена в домах по следующим адресам:

ул. Комсомольская,10, 12/1, 12, 15, 16,16/1, 17, 18, 19, 21/1;

ул. Бессонова, 3, 5, 21, 23, 25, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37;

ул. Казанская, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

проспект Октября, 7/1, 8/1,8/2,10/1, 12/1,12/2,14/1,14/2,16/1,16/2,16/3;

ул. Левченко, 8.

Ознакомиться с полным графиком отключения горячей воды на лето-2017 можно здесь.