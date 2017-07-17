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17 июля Понедельник

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В Башкирии майора полиции уволили за нарушение антикоррупционного законодательства

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии майора полиции уволили за нарушение антикоррупционного законодательства Фото: Андрей Старостин

В Башкирии майора полиции уволили за нарушение антикоррупционного законодательства Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Министр внутренних дел по Башкортостану генерал-майор полиции Роман Деев подписал приказ об увольнении из органов внутренних дел в связи с утратой доверия заместителя начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

По информации пресс-службы ведомства, сотрудники Управления по работе с личным составом МВД по РБ и прокуратуры РБ при проверке достоверности представленных сведений выявили факт несоответствия доходов и имеющегося имущества заместителя начальника одного из отделов.

По закону госслужащие, замещающие в органах внутренних дел ряд должностей, ежегодно предоставляют сведения о своем имуществе, доходах и расходах, а также членов своей семьи.

Региональное МВД и дальше будет принимать жесткие меры к полицейским, допустившим факты предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имущественных обязательствах, и принципиально подходить к привлечению их к установленной законом ответственности.

Как сообщалось ранее, 35-летний замначальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ майор полиции с 2013 по 2015 год вместе с женой приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили Toyota Highlander, Lexus ES 250 общей стоимостью свыше 21,6 млн рублей. Кроме того, он возвел в пригороде столицы коттедж площадью около 200 квадратных метров, а также незаконно оформил в собственность своей семьи 37 га земельных участков.

По официальным данным, годовой доход семьи составлял около 1,5 млн рублей. В справках о доходах майор полиции умышленно указал недостоверные сведения.

Теги: коррупция,МВД по РБ
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