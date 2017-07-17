Начался ремонт второй половины моста на границе Башкирии с Татарией

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Дорожные строители приступили к ремонту левой стороны моста через реку Ик на границе Башкортостана и Татарстана, на трассе М5 возле Октябрьского. В связи с этим организован перепуск движения, сообщили в Упрдор «Приуралье».

В обе стороны транспорт двигается по отремонтированной правой стороне, движение регулирует светофор. Действует ограничение скорости до 50 км/ч. Работы ведутся круглосуточно.

«Будет обеспечено высокое качество выполнения всех видов работ. Все используемые материалы, конструкции и оборудование имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, а также прошли входной лабораторный контроль», — проинформировали в Упрдор «Приуралье».