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17 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии на Республиканскую станцию переливания крови и ее филиалы ежедневно приходят 500 доноров

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В настоящее время дефицита в донорских кадрах в Башкортостане нет. Ежедневно более 500 доноров обращаются на Республиканскую станцию переливания крови (РСПК) и ее филиалы с желанием сдать кровь, сказал главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава РБ, главный врач РСПК Урал Султанбаев.

«За первое полугодие проведено свыше 42 тысяч донаций, заготовлено более 20 тысяч литров цельной донорской крови. Существенно снижено количество абсолютного брака — до 2%. Выдано в лечебные учреждения более шести тонн плазмы и семи тонн эритроцитных компонентов, — привел данные Урал Султанбаев. — Ежедневная работа по пропаганде донорства крови и ее компонентов в последние годы изменило отношение к донорству крови, которое, кстати, помолодело».

По словам главного трансфузиолога республики, на сегодняшний день служба крови в регионе представлена РСПК и ее филиалами в городах Октябрьский, Нефтекамск, Белорецк, Бирск, Сибай, Стерлитамак, Кумертау, Салават и в селе Месягутово Дуванского района, отделением переливания крови при БГМУ и 53 трансфузиологическими кабинетами в медорганизациях.

Заведующий кафедрой трансфузиологии и проблем переливания крови НМХЦ им. Н.И. Пирогова, академик РАЕН, д.м.н., профессор, председатель Российской ассоциации трансфузиологов Евгений Жибурт серьезным вопросом в донорстве назвал профилактику передачи инфекции в процессе переливания крови. Он рассказал, что для защиты от опасных инфекций, таких как гепатит, малярия, лихорадка Денге, вирус Зика, применяется технология инактивации. Данный метод применяется в разных регионах на различном уровне. Как отметил Евгений Жибурт, в стране только в двух субъектах — Башкортостане и Якутии — инактивируются 100% тромбоцитов.

Теги: здравоохранение,донорство
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