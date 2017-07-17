Председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству назначен Тимур Мухаметьянов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству назначен Тимур Мухаметьянов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству назначен Тимур Мухаметьянов.

Мухаметьянов Тимур Рафисович родился 29 ноября 1984 года в Кумертау. Окончил Международный независимый эколого-политологический университет (бакалавр), Государственный университет «Высшая школа экономики» (магистр), а также аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в Министерстве регионального развития Российской Федерации, где работал специалистом 1 разряда, а затем главным специалистом-экспертом отдела межгосударственного сотрудничества и протокола Департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества.

В 2010–2017 годах – специалист 1 разряда, главный специалист-эксперт, заместитель начальника, начальник отдела международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации.