Житель Башкирии погиб, неудачно спрыгнув между прицепом и трактором Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
Житель Башкирии погиб, неудачно спрыгнув между прицепом и трактором
Житель Башкирии погиб, неудачно спрыгнув между прицепом и трактором Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане на улице Агидель деревни Кагарманово Белорецкого района вечером 16 июля произошло смертельное ДТП.
По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 40-летний местный житель управлял колесным трактором с прицепом. Он совершил наезд на 44-летнего мужчину, который, предположительно, спрыгнул между прицепом и трактором. В результате ДТП пострадавший скончался до приезда скорой помощи.
Агентство «Башинформ» опубликовало карточки, где описаны правила поведения участников дорожного движения и даются полезные советы автолюбителям.