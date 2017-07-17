Агентство по печати Башкирии стало лучшим по качеству финансового менеджмента

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Рейтинг качества финансового менеджмента возглавило Агентство по печати Башкирии, сообщает РБК-Уфа. Издание проанализировало результаты мониторинга распорядителей бюджета, подготовленные Минфином республики. Агентство по печати и СМИ получило 47,6 баллов из 50 возможных. Также в пятерке лучших — Минтруда, Избирком, Госкомжилстройнадзор, Гостехнадзор по самоходным машинам. В конце рейтинга — Минлесхоз, Госкомтранспорт, Минпром.

Год назад первые пять мест распределились между МинЖКХ, Минтруда, Гостехнадзором по самоходным машинам, Минкультуры, Минфином.