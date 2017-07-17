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17 июля Понедельник

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В Башкирии назвали лучшего пчеловода-2017

ОБЩЕСТВО

В Башкирии назвали лучшего пчеловода-2017 Фото: Администрация г. Уфы

В Башкирии назвали лучшего пчеловода-2017 Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе выбрали лучшего пчеловода республики. По итогам XVII Республиканского конкурса пчеловодов лучшим был признан Ильгиз Шангареев — глава КФХ из Ишимбайского района, набравший 69 баллов из 70 возможных. Он является абсолютным чемпионом Башкортостана 2015 года, имеет в хозяйстве более 300 пчелосемей, бортьевые ульи, цех по производству вощины и магазин пчеловодного инвентаря.

На втором месте — Чулпан Аглямова из Уфимского района, на третьем — Радиф Халиков из Гафурийского района.

Как отметили в пресс-службе администрации Уфы, в этом году башкирская столица завоевала право стать всероссийской столицей меда. Федеральный конкурс профмастерства среди пчеловодов пройдет в Уфе с 15 по 17 августа.

Теги: лучший пчеловод,конкурс профмастерства
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