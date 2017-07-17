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17 июля Понедельник

Уфа   °

Школьники Башкирии могут задать вопрос Владимиру Путину

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Школьники Башкортостана могут задать вопрос Президенту России через официальный аккаунт НТВ в социальной сети «ВКонтакте». На лучшие из них Владимир Путин ответит 21 июля. В этот день запланирована встреча главы государства с воспитанниками образовательного центра «Сириус». Этот разговор будет транслироваться в прямом эфире телеканала НТВ и на сайте ntv.ru.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи был создан фондом «Талант и успех» по инициативе Владимира Путина, говорится на сайте центра. Его цель — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, которые проявили «выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве». В «Сириус» каждый месяц приезжают 600 школьников в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов страны.

Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства. Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года — общеобразовательные занятия.

Узнать о критериях отбора в Центр и подать заявку на конкурсный отбор можно на сайте Центра.

Теги: Президент РФ
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