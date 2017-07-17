В Башкирии прошел третий этап состязаний «Канатлы Ат» Фото: предоставлено ипподром «Акбузат» В Башкирии прошел третий этап состязаний «Канатлы Ат» Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

С традиционным Большим кругом Башкортостана «Канатлы Ат» («Крылатый конь»), в котором участвуют скакуны и рысаки, рожденные в хозяйствах республики, знакомятся все новые регионы. Третий этап состязаний прошел в селе Дуван Дуванского района.

Первые два этапа состязаний состоялись в Дюртюлинском и Иглинском районах. Как сообщил директор ипподрома «Акбузат» Владимир Артомонов, в очередном этапе приняли участие 18 коневладельцев из девяти районов и городов Башкортостана. Хозяйство «Кушнаренковское» представило шесть лошадей, от коневладельцев Иглинского района стартовало 13 рысаков и скакунов. В состязании приняли участие представители Челябинской, Свердловской областей и Пермского края.

Приз «Возрождение» для рысаков трехлетнего возраста на дистанции 1600 метров уверенно выиграл вороной жеребец Кубрик под управлением наездника Владимира Обабкова с резвостью в две минуты 25,6 секунды. Примечательно, что Кубрик принадлежит коневладельцу из Челябинской области Михаилу Бочкареву, который приобрел жеребца в полуторагодовалом возрасте у частного владельца Ралифа Хайдарова из Уфимского района и тренирует его на ипподроме «Акбузат» под руководством именитого мастера-наездника Александра Машинца.

На втором месте была кобыла Залимка, показавшая результат в две минуты 27,1 секунды и выступавшая под управлением дуванского наездника Игоря Тутынина. Третье призовое место заняла студентка Дуванского техникума Анна Городилова на сером жеребце Зажимок (2 минуты 29 секунд ровно). Стоит отметить, что и Залимка, и Зажимок, как и многие другие участники заездов, являются продуктами местной селекции и родились у частного коневладельца, легендарной личности, Трусова Евгения Ивановича, который в этом году отметил 71 год. Но он ещё полон оптимизма, энергии и с присущим ему воодушевлением лично ухаживает в своем хозяйстве за орловскими рысаками, которых у него насчитывается 27 голов.

Приз «Ышаныс» («Доверие») для лошадей трех лет рысистых пород, рожденных в хозяйствах Башкортостана, заслуженно выиграл темно-гнедой жеребец Реквием Ди Гас из ООО «Кушнаренковское» под управлением наездника Айнура Гайфуллина, показавший лучшую резвость в две минуты 13,2 секунды. Этот дуэт наездника и рысака одержал уже вторую победу, первая была в конно-спортивном комплексе «Аргамак» Дюртюлинского района на первом этапе в мае 2017 года.

Лишь на 0,8 секунды от победителя отстала гнедая кобыла Гистория под управлением Ксении Саидовой. Третье место досталось жеребцу Маяку.

Увлекательно и азартно прошел заезд, где рысаки-орловцы четырехлетнего и старшего возраста боролись за приз «Жемчужина Отечества». Бег с первых же метров дистанции повел серый жеребец Жифорс под управлением наездницы Лизы Матусевич. В июле 2017 году этот жеребец выиграл самый престижный приз для орловцев-четырехлеток — приз Барса.

Интрига сохранялась до самого конца заезда. Жифорс закончил первые 400 метров дистанции за 31,2 секунды и очень долго не подпускал близко соперников. Серый жеребец Карукас (наездник Винер Абсаликов) много сил отдал борьбе и, казалось, он уже выбыл из числа претендентов, среди которых были Заливка, Выпуск, Колумб и Лебедь. Однако Карукас нашел в себе силы, чтобы еще раз побороться за первое место. Неожиданно Жифорс не выдерживает высокого темпа, переходит на галоп на последней четверти дистанции, теряя шансы на победу. Вперед устремляются Колумб и Выпуск. В результате упорной борьбы приз «Жемчужина Отечества» выиграл серый жеребец Карукас с резвостью в две минуты 10 секунд ровно. Соавтором его победы стал наездник Винер Абсаликов. Всего лишь на 0,3 секунды отстал от победителя Колумб с Александром Машинцом. Третьим на финише был Выпуск с Александром Саидовым (две минуты 12,6 секунды).

Приз «Сағыштырыу» («Сравнение») для рысаков старшего возраста завоевал знаменитый караковый жеребец Корунд под управлением Михаила Машинца. Жеребец, принадлежащий Ралифу Хайдарову из Уфимского района, прошел классическую дистанцию за две минуты 5,1 секунды, установив новый рекорд Дуванского ипподрома.

Кроме номинаций «Канатлы Ат» были проведены именные заезды. Интересно прошел розыгрыш приза в честь юбилея выдающегося ученого-академика Виктора Осипова, уроженца Дуванского района. Его завоевала кобыла Апельсинка, принадлежащая частному владельцу Марии Богдановой, которая победила под управлением зоотехника СПК «Ярославский» Бориса Некрасова. Апельсинка показала резвость в две минуты 36 секунд ровно.

Приз в честь всесоюзной рекордистки кобылы «Верная» для орловцев двух лет уверенно выиграла вороная кобыла «Мода» под управлением Владимира Кузикова. Результат Моды — две минуты 35,1 секунды.

В тот же день Владимир Кузиков на жеребце Захватчике стал победителем еще одного приза в честь выдающегося жеребца Агитатора (две минуты 18,3 секунды).

Состязания прошли на высоком организационном уровне благодаря слаженной работе специалистов ипподрома «Акбузат» и администрации Дуванского района под руководством Олега Могильникова.

Четвертый этап Большого круга Башкортостана «Канатлы Ат» пройдет 30 июля в Баймакском районе.