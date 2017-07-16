В Ишимбайском районе в аварии погибла 12-летняя внучка мотоциклиста Фото: www.gibdd102.ru В Ишимбайском районе в аварии погибла 12-летняя внучка мотоциклиста Фото: www.gibdd102.ru

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 16 июля, в Ишимбайском районе погиб ребенок, — сообщил в своем блоге главный гаишник республики Динар Гильмутдинов. Это уже четырнадцатый случай с начала года, — отмечает он.

ДТП зарегистрировано на 32 км автодороги Ишимбай-Воскресенское-Мелеуз. По имеющейся на данный момент информации, 62-летний местный житель, управляя мотоциклом «ИЖ Планета-5» с боковым прицепом, предположительно, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате аварии 12-летняя внучка водителя скончалась на месте происшествия, сам водитель не пострадал.

Обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа, информация будет уточняться.