По делу утонувшего в Уфимском районе 8-летнего Макара ведется доследственная проверка

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Как уже сообщалось ранее, днем 13 июля 2017 года ребенок упал реку в Уфимском районе и его унесло течением. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в тот роковой день группа детей из деревни Камышлы в возрасте от 8 до 10 лет пошла на рыбалку на реку Уршак. У 8-летнего мальчика упала в реку удочка. Он потянулся за ней и упал воду, его унесло течением. Немедленно были организованы поиски малолетнего. Тело утонувшего ребенка было обнаружено водолазами 16 июля.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование для установления причин смерти погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.