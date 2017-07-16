В Уфе возле мечети водитель «восьмерки» насмерть сбил пешехода Фото: www.gibdd102.ru В Уфе возле мечети водитель «восьмерки» насмерть сбил пешехода Фото: www.gibdd102.ru

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано четырнадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и восемнадцать получили травмы.

Как сообщил в своем блоге главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Динар Гильмутдинов, днем 15 июля в Уфе на улице Комарова 28-летний местный житель за рулем ВАЗ-2108 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии мужчина, на вид 40-45 лет, скончался на месте происшествия. Сам водитель с травмами обратился за медицинской помощью.