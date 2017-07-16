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«Уфа-Алиса» отправилась на юг

СПОРТ

«Уфа-Алиса» отправилась на юг Фото: ГК «Уфа-Алиса»

«Уфа-Алиса» отправилась на юг Фото: ГК «Уфа-Алиса»

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Уфа-Алиса» продолжает подготовку к новому гандбольному сезону. Десятидневные сборы в Уфе сменились вторым этапом — вчера команда Игоря Саранца отправилась на юг. Вторые сборы пройдут на побережье Черного моря.

Если дома была фаза втягивающая, то в гостях будет ударная, там пойдут запредельные нагрузки.

«Там будет всё: работа с «железом», много работы на песке, кроссовая подготовка. Ну и потихоньку начнём «подрабатывать» с мячами. Но это в меньшей степени. В большей будет сделан базис над общей физической подготовкой», — рассказал главный тренер о предстоящих южных «каникулах».

Теги: гандбол,женский чемпионат России
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