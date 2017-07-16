Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.88

EUR 68.35

16 июля Воскресенье

Уфа   °

В воскресное утро 16 июля Уфу окутал густой туман

ОБЩЕСТВО

В воскресное утро 16 июля Уфу окутал густой туман

Фото: Дмитрий Слезин | Видео: Дмитрий Слезин

В воскресное утро 16 июля Уфу окутал густой туман

Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

По сведениям Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 8 часов утра в воскресенье, 16 июля, в столице республики было 15 градусов и полный штиль. Улицы и дома Уфы окутал густой туман.

На воскресный день прогноз такой: днем по республике небольшие кратковременные дожди, по востоку до умеренных. В отдельных районах грозы.

Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 10-15°, в северных и горных районах до +5°, днем 22-27°.

Теги: погода
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть