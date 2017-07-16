В воскресное утро 16 июля Уфу окутал густой туман Фото: Дмитрий Слезин | Видео: Дмитрий Слезин







В воскресное утро 16 июля Уфу окутал густой туман Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

По сведениям Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 8 часов утра в воскресенье, 16 июля, в столице республики было 15 градусов и полный штиль. Улицы и дома Уфы окутал густой туман.

На воскресный день прогноз такой: днем по республике небольшие кратковременные дожди, по востоку до умеренных. В отдельных районах грозы.

Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 10-15°, в северных и горных районах до +5°, днем 22-27°.