«Салават Юлаев» отправился тренироваться в тихий Виерумяки Фото: Дмитрий Слезин | Видео: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» отправился тренироваться в тихий Виерумяки Фото: Дмитрий Слезин | Видео: Дмитрий Слезин

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

15 июля ХК «Салават Юлаев» отправился на учебно-тренировочный сбор в Финляндию. Как сообщает пресс-служба уфимцев, в спортивном комплексе Виерумяки команда будет тренироваться по 28 июля. Уфимских хоккеистов ожидает двухнедельная работа в одном из самых тихих и уединённых мест Финляндии.

Список игроков, отправившихся на сборы в Финляндию:

вратари — Андрей Кареев, Даниил Тарасов, Иван Федотов;

защитники — Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Максим Гончаров, Анатолий Елизаров, Денис Куляш, Филип Ларсен, Александр Логинов, Максим Осипов, Григорий Панин, Руслан Петрищев;

нападающие: Евгений Бодров, Георгий Бусаров, Эдуард Гиматов, Илья Зубов, Йоонас Кемппайнен, Денис Кокарев, Евгений Коротков, Михаил Котляревский, Доминик Кубалик, Антон Лазарев, Энвер Лисин, Максим Майоров, Игорь Макаров, Александр Оськин, Александр Петрунин, Даниил Скориков, Линус Умарк, Артём Фёдоров, Тему Хартикайнен, Степан Хрипунов.

Вратарь Бен Скривенс и нападающий Линус Умарк присоединятся к команде по прилёту в Хельсинки.