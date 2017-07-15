ФК «Уфа» откроет сезон в форме цвета победы Фото: ФК «Уфа» ФК «Уфа» откроет сезон в форме цвета победы Фото: ФК «Уфа»

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Определилась игровая форма команд в предстоящем матче чемпионата российской футбольной Премьер-лиги между «Уфой» и «Тосно» (Ленинградская область).

Уфимцы сыграют в красной форме (вратарь – в синей), футболисты из Ленинградской области выйдут в форме – белого цвета (вратарь – в салатовой).

Матч начнется в 19.30 по уфимскому времени (17.30 мск). Прямая трансляция — на ТК БСТ.