Рустэм Хамитов возглавил колонну участников велопробега «I BIKE UFA» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана



















Рустэм Хамитов возглавил колонну участников велопробега «I BIKE UFA» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в международном велосипедном фестивале «I BIKE UFA», посвященном Году экологии и особо охраняемых природных территорий. Вместе с участниками велопробега руководитель республики проехал на велосипеде от площади им. Ленина до Конгресс-холла.

– Мы вместе собрались на этой площади для того, чтобы продемонстрировать наше единство, братство, товарищество, дружбу, – сказал Глава региона. – Поздравляю всех с сегодняшним праздником. Желаю всем бодрого духа. Хочу, чтобы наши железные кони не ломались, и нам поменьше приходилось их ремонтировать.

Спортивный праздник проводится в Уфе в седьмой раз. Дистанция велопробега составила 10 км.

На фестивале Рустэм Хамитов обсудил с активистами велодвижения вопросы развития городской велосипедной инфраструктуры.

– Все просят наращивать велосипедную инфраструктуру в городах. Не хватает велосипедных дорожек, мест, где можно было бы покататься на велосипеде, посоревноваться, – отметил Глава Башкортостана. – Мы видим, что тысячи людей пока не удовлетворены сегодняшним состоянием инфраструктуры в части велосипедного движения. Наши мэры обещают. Надеюсь, эти обещания будут исполняться. Не только Уфа, но и другие города должны подтягивать в этой части свою работу.

Международный велосипедный фестиваль «I BIKE UFA» ранее проводился как фестиваль велосипедных видов спорта «День 1 000 велосипедистов». Впервые он состоялся в Уфе в мае 2011 года и был приурочен к 1 000 дней до начала Олимпийских игр в Сочи. Участниками фестиваля стали 1 000 уфимцев и жителей близлежащих районов. В 2012 году количество участников увеличилось до 2 тысяч человек, в 2013 году – до 3,5 тысячи, в 2014 году – до 5,5 тысячи, в 2015 году – до 8 тысяч, в 2016 году – до 15 тысяч.

Фестиваль является крупнейшим велосипедным событием в России и широко известен за пределами республики. В нём принимают участие туристы и организованные делегации из различных городов России. Главная цель фестиваля – развитие велодвижения в Башкортостане для приобщения максимального числа людей к здоровому досугу. Принять участие в велопробеге может любой желающий.