В субботу жители Уфы на два часа останутся без воды Фото: Олег Яровиков В субботу жители Уфы на два часа останутся без воды Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В субботу, 15 июля, жителей ряда домов столицы ожидает временное отключение воды. Неудобства затронут жителей домов по улицам Малая Лесозаводская 3а; общежитие Рижская, 1/1, 1/4. Отключение запланировано с 10.00 до 12.00 часов по местному времени.

Как пояснили в мэрии, отключение связано с ремонтными работами ПО УГЭС ЮРЭС. Будет отключена электроэнергия в ЦТП-430 Рижская. На время производства работ возможно понижение параметров ГВС.