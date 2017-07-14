В Башкирии спасатели ищут8-летнего мальчика

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В деревне Камышлы Уфимского района разыскивают 8-летнего мальчика, сообщает «Комсомольская правда-Уфа». По словам близких, вечером 13 июля Макар вместе с друзьями пошел на речку порыбачить, а вскоре дети прибежали домой и рассказали, что он упал в воду.

На месте работают спасатели, водолазы изучают реку, но пока безрезультатно.