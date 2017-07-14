Самолет не смог вылететь из Уфы в Москву из-за неисправности Фото: Олег Яровиков Самолет не смог вылететь из Уфы в Москву из-за неисправности Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Самолет «Саратовских авиалиний» вечером 14 июля вернулся обратно на аэродром аэропорта «Уфа». Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы столичного авиаузла Татьяна Ризван.

Як-42 не смог совершить вылет из-за неисправности. Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас 119 пассажиров ожидают замены самолета. С ними работают представители авиакомпании. В Москву авиапассажиры данного рейса вылетят в 01.00 по местному времени.