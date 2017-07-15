Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.88 ↓

EUR 68.35 ↑

15 июля Суббота

Уфа   °

Фестиваль лучников «Мэргэн уксы» в Башкирии стал одним из ярких событий в России

КУЛЬТУРА

Фестиваль лучников «Мэргэн уксы» в Башкирии стал одним из ярких событий в России Фото: автор

Фестиваль лучников «Мэргэн уксы» в Башкирии стал одним из ярких событий в России Фото: автор

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова выступила на церемонии открытия второго международного фестиваля конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука «Мэргэн уксы», который проходит в Учалинском районе Башкирии.

Фестиваль собрал более 100 спортсменов-лучников из Башкортостана, Челябинской области, Казахстана и Кыргызстана, Беларуси, а также городов Москвы, Омска, Орска. Соревнования проводятся для популяризации стрельбы из традиционного лука, привлечения граждан к систематическим занятиям спортом и пропаганды здорового образа жизни.

Лилия Гумерова отметила, что фестиваль является ярким примером межнационального согласия и играет важную роль в деле воспитания детей и молодежи. «Он несёт в себе дух толерантности, патриотизма, сплочения. Это событие отражает многовековые традиции, обычаи и культурные ценности башкирского и других тюркских народов», — отметила сенатор.

Лилия Гумерова считает, что задача фестиваля состоит еще и в формировании привлекательности республики и развитии туризма в Башкортостане и России.

«Фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука «Мэргэн уксы» в Башкортостане проводится во второй раз. За это малое время он стал популярным не только в республике, посмотреть на это зрелищное событие приезжают гости из соседних стран и регионов России. Подобные этнофестивали в значительной мере дополняют и обогащают календарь мероприятий событийного туризма и формируют привлекательность российского туризма. Фестиваль «Мэргэн уксы» за это короткое время стал одним из самых ярких событий в общероссийском календаре мероприятий событийного туризма», — сказала парламентарий.

В рамках фестиваля в районах республики были проведены семинары и мастер-классы по стрельбе из традиционного лука.

Теги: фестивали,стрельба из лука,сенат
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть