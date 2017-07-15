Фестиваль лучников «Мэргэн уксы» в Башкирии стал одним из ярких событий в России Фото: автор Фестиваль лучников «Мэргэн уксы» в Башкирии стал одним из ярких событий в России Фото: автор

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова выступила на церемонии открытия второго международного фестиваля конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука «Мэргэн уксы», который проходит в Учалинском районе Башкирии.

Фестиваль собрал более 100 спортсменов-лучников из Башкортостана, Челябинской области, Казахстана и Кыргызстана, Беларуси, а также городов Москвы, Омска, Орска. Соревнования проводятся для популяризации стрельбы из традиционного лука, привлечения граждан к систематическим занятиям спортом и пропаганды здорового образа жизни.

Лилия Гумерова отметила, что фестиваль является ярким примером межнационального согласия и играет важную роль в деле воспитания детей и молодежи. «Он несёт в себе дух толерантности, патриотизма, сплочения. Это событие отражает многовековые традиции, обычаи и культурные ценности башкирского и других тюркских народов», — отметила сенатор.

Лилия Гумерова считает, что задача фестиваля состоит еще и в формировании привлекательности республики и развитии туризма в Башкортостане и России.

«Фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука «Мэргэн уксы» в Башкортостане проводится во второй раз. За это малое время он стал популярным не только в республике, посмотреть на это зрелищное событие приезжают гости из соседних стран и регионов России. Подобные этнофестивали в значительной мере дополняют и обогащают календарь мероприятий событийного туризма и формируют привлекательность российского туризма. Фестиваль «Мэргэн уксы» за это короткое время стал одним из самых ярких событий в общероссийском календаре мероприятий событийного туризма», — сказала парламентарий.

В рамках фестиваля в районах республики были проведены семинары и мастер-классы по стрельбе из традиционного лука.