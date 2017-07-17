Уфимский научно-исследовательский и проектный институт «ПЕГАЗ» выполнит проектные работы для Омского НПЗ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Омский НПЗ — один из крупнейших и высокотехнологичных нефтеперерабатывающих предприятий России, входящий в структуру компании «Газпром нефть», удостоен награды «Лучшее предприятие нефтепереработки в России и странах СНГ».

«Газпромнефть-ОНПЗ» перерабатывает более 20 млн тонн нефтяного сырья ежегодно, сохраняя таким образом лидерство по объемам нефтепереработки в России. При этом доля выхода светлых нефтепродуктов — одного из ключевых показателей эффективности нефтепереработки — выросла за минувшие годы до рекордного для ОНПЗ уровня — 92%.

На Омском нефтеперерабатывающем заводе существует программа модернизации до 2020 года, высоко оцениваемая «Всемирной ассоциацией нефтеперерабатывающих компаний (WRA)». В рамках первого этапа модернизации (2008-2015 гг) были построены несколько технологических комплексов, крупнейший из которых «Изомалк-2» — комплекс гидроочистки бензинов каталитического крекинга и дизельного топлива. Также проведена реконструкция нескольких технологических объектов, в том числе комплекса глубокой переработки мазута КТ-1/1.

Проекты, реализованные в рамках программы модернизации, позволяют предприятию увеличивать ежегодный выпуск топлива до 2 млн тонн, демонстрировать рост выпуска специализированных продуктов до 10%, полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5 и значительно повысить энергоэффективность и экологичность.

Как известно ОАО «Газпром нефть» до 2020 года намерено инвестировать в развитие Омского нефтеперерабатывающего завода более 115 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на улучшение экологических характеристик моторных топлив, увеличение глубины переработки нефти, расширение ассортимента высокооктановых бензинов, дизельных топлив, кокса, современных битумных материалов и продуктов нефтехимии.

Ведущий российский научно-исследовательский и проектный институт «ПЕГАЗ», специализируется на выполнении EP-контрактов для крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли.

Основа коллектива НИПИ «ПЕГАЗ» — это высококлассные специалисты в области проектирования и инжиниринга, в числе которых доктора и кандидаты технических наук-авторы множества научных трудов и патентов на изобретения, эксперты в области промышленной безопасности, инженеры-проектировщики, менеджеры, разработчики программного обеспечения. Штат института составляют более 250 специалистов, а наличие кадрового резерва позволяет в кратчайшие сроки под конкретную задачу произвести мобилизацию до 400 специалистов. Специалисты компании обладают уникальным опытом в разработке, проектировании и внедрении объектов добычи, транспортировки, переработки, газовой и химической отраслях промышленности.

Комплексный подход НИПИ «ПЕГАЗ» в реализации проектов предполагает высокоэффективные решения, с технической и экономической точки зрения, позволяющие сократить сроки разработки и внедрения объектов, снизить инвестиционные и операционные затраты, повысить энергоэффективность и экологичность объектов.