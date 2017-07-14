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В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести Ольги Варнавской

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести Ольги Варнавской Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести Ольги Варнавской Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Кумертау задержали предполагаемого убийцу пропавшей в мае этого года 33-летней Ольги Варнавской. Им оказался местный предприниматель.

Старший помощник руководителя СУ СКР по республике Светлана Абрамова сообщила агентству «Башинформ», что, по предварительным данным, подозреваемый вывез на своем автомобиле женщину в лес и несколько раз ударил битой. От полученных травм она скончалась.

Дело в том, что у бизнесмена есть родственница, которую Ольга Варнавская сбила на своей машине. Здоровью женщины был нанесен тяжкий вред. Начался длительный судебный процесс, где Ольга Варнавская проходила фигуранткой по уголовному делу о ДТП. На почве этой ситуации у них с подозреваемым сложились неприязненные отношения. Позже у жертвы ДТП сгорел дом, в огне погибла ее дочь. Предприниматель решил, что Ольга Варнавская причастна к поджогу. Он выследил ее, под каким-то предлогом посадил в машину и увез в лес.

Предполагаемый убийца показал следователям место, где закопал тело.

Теги: убийство
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