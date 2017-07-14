В Башкирии на 100 мест в детсадах приходится 114 детей - ОНФ

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ОНФ оставляет на контроле поручение Президента России об обеспечении доступности дошкольного образования. Мониторинг, проведенный экспертами ОНФ, показывает, что общая картина свидетельствует об отсутствии реальной доступности дошкольного образования. Во многих регионах группы переполнены. Обучающие материалы педагоги и родители покупают на свои деньги, нет игрушек, оборудованных площадок для прогулок, не хватает кадров, имеются проблемы с питанием. В числе самых больших по численности групп и Башкортостан.

В докладе Правительства России сообщается, что на 1 апреля этого года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в среднем по стране составила 98,73%, а средняя наполняемость групп составляет 25,3 человека, что практически является нормой.

В то же время данные экспертов Народного фронта, говорят о перегруженности детсадовских групп в ряде регионов. В мониторинге ОНФ приняли участие 500 воспитателей из 63 регионов. 15,5% из них заявили, что в их группе 30-39 воспитанников, 1,4% — 40-46 человек. Как сообщили в Центральном штабе ОНФ, чрезмерное количество воспитанников в одной группе чаще всего встречается в детских садах Башкортостана, также в регионе отмечено рекордное количество — 52 ребенка на группу.

Данные Росстата на 7 июня 2017 года также свидетельствуют о перегруженности групп в детсадах: в ряде регионов на 100 мест приходится более 100 детей. К примеру, в Чеченской Республике — 138, в Республике Адыгея — 132, в Тюменской области — 125, в Республике Тыва — 120, в Республике Дагестан — 119, в Республике Северная Осетия-Алания — 118, в г. Севастополь — 117, в Республике Башкортостан — 114.

«Мы видим, что для достижения необходимых показателей регионы вынуждены раз за разом принимать сомнительные меры: уплотнять группы, открывать неукомплектованные детские сады. В этих условиях говорить о доступности, которая бы не только учитывала всех детей, нуждающихся в дошкольном образовании, но и предусматривала наличие свободных мест, не приходится, хотя понятие «доступность» предполагает, что любая семья, желающая устроить ребенка в сад, может это сделать в положенное время», — отмечает Любовь Духанина, руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке.

Опрос показал, что не все детские сады обеспечены необходимыми специалистами. Только около 85% воспитателей сообщили, что в учреждении есть медсестра, около 71% отметили, что есть логопед, примерно 65% — психолог. При этом лишь около 8% респондентов указали, что с ними вместе работают такие специалисты, как музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, дефектолог, социальный педагог, хореограф. Более 8% сообщили, что в детсаде нет других специалистов, кроме воспитателей.

«Активисты Народного фронта не раз указывали, что ликвидация очередей в детские сады — не единственное условие выполнения поручения Президента России об обеспечении 100-процентной доступности дошкольного образования. Очевидно, что, если в детсад нет очереди, но он при этом не укомплектован кадрами, не имеет необходимого оборудования и достаточной предметно-развивающей базы или вовсе дожидается сноса из-за своей ветхости, это нельзя считать активом в выполнении «майского» указа», — отметила Любовь Духанина.

С марта 2014 года по указанию Президента РФ, данному по итогам «Форума Действий», создан механизм учета мнения ОНФ при снятии с контроля поручений главы государства. Контрольное управление Президента направляет в Народный фронт доклады правительства для подготовки заключений, без которых решение в отношении тех или иных поручений не принимается.