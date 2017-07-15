В Башкирии проходят автобои под выступление Вики Цыгановой Фото: организаторов В Башкирии проходят автобои под выступление Вики Цыгановой Фото: организаторов

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Недалеко от Уфы проходит автомотофестиваль «Звезда Урала». Шоу организуют Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и Федерации бокса России. Фестиваль открылся накануне стартом мотоколонны «Ночных волков» от Телецентра через парк Победы до площадки фестиваля.

По информации организаторов, зрителей ожидают автобои, турнир по боксу, мастер-класс от чемпиона мира по боксу Дмитрия Чудинова, огненное шоу от Мототеатра Александра Елагина из Красноярска, выставка эксклюзивной авто- и мототехники, реконструкция военных событий, выступление каскадеров. В музыкальном блоке выступят рок-группы «Декабрь» (Санкт-Петербург), «Живое небо», «Тринадцатое созвездие», Alex Carlin Band (США), «Старые Papa’s», BobGali Medoed. Специальная гостья фестиваля — певица Вика Цыганова.

На площадке будут организованы места для палаток, биотуалеты, полевой душ, горячая кухня, аттракционы для детей, бесплатная охраняемая парковка.

Место проведения: 1508 км трассы М5 (ориентир — Красная звезда при повороте на село Балтика). Будет организован платный трансфер из Уфы (от ост. «Монумент Дружбы») и из села Иглино.