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14 июля Пятница

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В Башкирии рэпер с ДЦП выпустил клип о своей жизни

КУЛЬТУРА

В Башкирии рэпер с ДЦП выпустил клип о своей жизни Фото: соцсети | Видео: Айвар Файрушин

В Башкирии рэпер с ДЦП выпустил клип о своей жизни Фото: соцсети | Видео: Айвар Файрушин

УФА, 14 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане рэпер с ДЦП выпустил клип о своей жизни. Начинающий рэпер Айвар Файрушин представил свой первый музыкальный клип. Видеоролик длиною чуть более трех минут рассказывает об уникальной жизни автора.

Житель Чишминского района Башкортостана давно увлечен музыкой, сочиняет стихи и уже два года активно занимается спортом, пишет «Комсомольская правда-Уфа».

Перед своим днем рождения Айвар написал песню «XXI», в которой рассказал о своей болезни и о том, что не надо опускать руки.

«Нужно всего лишь ставить перед собой цель и идти к ней. Сегодня мне 21 год, я живу практически полноценной жизнью, занимаюсь спортом. Раньше не мог подтянуться, сейчас уже несколько раз поднимаю собственный вес», — рассказывает молодой музыкант.

Рэпер уже не раз выступал на уфимской сцене.

«Я люблю получать энергетику, которую дарит зритель», — говорит Айвар.

Теги: рэп,премьера клипа
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