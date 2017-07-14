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14 июля Пятница

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Лучшие детские школы олимпийского резерва Башкирии получат от 700 тысяч до 2 млн рублей

СПОРТ

Лучшие детские школы олимпийского резерва Башкирии получат от 700 тысяч до 2 млн рублей Фото: ипподром «Акбузат»

Лучшие детские школы олимпийского резерва Башкирии получат от 700 тысяч до 2 млн рублей Фото: ипподром «Акбузат»

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Девять специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва Башкортостана получат гранты Фонда поддержки олимпийцев. В число победителей конкурса среди учреждений, развивающих такой вид спорта, как бадминтон, вошла уфимская СШОР №7, она заняла первое место. Данному учреждению будет выделено два миллиона рублей.

Еще три специализированные школы — по велосипедному спорту РБ; по фехтованию (Уфа) и по горнолыжному спорту и сноуборду (Уфа) — на второй позиции. Каждое из этих учреждений получит на развитие по 1,5 млн рублей.

Третье место у СШОР РБ по конному спорту и современному пятиборью и биатлону — этим республиканским школам выделят по 700 тысяч рублей каждой.

Лауреатами стали СШОР РБ по теннису; по гребле на байдарках и каноэ и №4, где развит бокс. Они получат по 500 тысяч рублей.

Гранты учреждаются фондом ежегодно в целях поддержки деятельности СДЮСШОР, осуществляющих подготовку кандидатов в спортивные сборные команды РФ, и предоставляются на конкурсной основе. В этом году в конкурсе на получение грантов НБО «Фонд поддержки олимпийцев» было рассмотрено 580 заявок от 478 физкультурно-спортивных организаций, представляющих 80 субъектов России. Башкортостан направил 11 заявок, сообщили в пресс-службе Минспорта РБ.

Теги: гранты,школы олимпийского резерва
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