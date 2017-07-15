Башкирия вошла в Топ-20 самых счастливых регионов России Фото: автор
Башкирия вошла в Топ-20 самых счастливых регионов России
Башкирия вошла в Топ-20 самых счастливых регионов России Фото: автор
УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Башкортостан вошел в Топ-20 самых счастливых регионов России и занял 13 строчку. «Счастливый» рейтинг провела компания «Медиалогия» за июнь текущего года.
Авторы рейтинга проанализировали упоминания регионов в контексте синонимичного окружения «счастье» на Facebook, Twitter, ВКонтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.
Для Башкортостана соотношение составило 1,72 процента. По частоте упоминаний самыми счастливыми стали Москва (24,76%), Санкт-Петербург (12,08%) и Удмуртия (4,25%).
Всего было исследовано более 1,5 млн сообщений соцмедиа.