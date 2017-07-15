Башкирия вошла в Топ-20 самых счастливых регионов России Фото: автор Башкирия вошла в Топ-20 самых счастливых регионов России Фото: автор

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Башкортостан вошел в Топ-20 самых счастливых регионов России и занял 13 строчку. «Счастливый» рейтинг провела компания «Медиалогия» за июнь текущего года.

Авторы рейтинга проанализировали упоминания регионов в контексте синонимичного окружения «счастье» на Facebook, Twitter, ВКонтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.

Для Башкортостана соотношение составило 1,72 процента. По частоте упоминаний самыми счастливыми стали Москва (24,76%), Санкт-Петербург (12,08%) и Удмуртия (4,25%).

Всего было исследовано более 1,5 млн сообщений соцмедиа.