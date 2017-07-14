Кубок Башкортостана по фитнес-культуре объединит всех любителей здорового образа жизни Фото: Дмитрий Слезин Кубок Башкортостана по фитнес-культуре объединит всех любителей здорового образа жизни Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

19 ноября 2017 года Федерация спортивной и фитнес-аэробики Башкортостана при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ проводит Кубок республики по фитнес-культуре. Этому событию была посвящена пресс-конференция в агентстве «Башинформ».

Как отметили участники пресс-конференции — организаторы Кубка, — данное республиканское мероприятие пройдет впервые, его целью является поддержка и развитие фитнес-индустрии для любителей и профессионалов, взрослых и детей под девизом «Больше жизни».

«Кубок является открытым. Желание участвовать в нем подтвердили команды, в городах которых уже проводились подобные соревнования, Челябинск и Магнитогорск, к ним присоединился Екатеринбург, — рассказала руководитель этого проекта Юлия Хихлова. — Это не профессиональный турнир, в нем могут выступить все желающие (в выступлении команды имеет право участвовать один профессионал, подготовивший ее), в соответствии с разработанным положением».

В рамках соревнований будет разыграно три Кубка — для детей, для взрослых и для людей с ограниченными возможностями. Во время проведения Кубка в фойе ГКЗ «Башкортостан» (именно там пройдет мероприятие) расположится выставка «Больше жизни», где будет представлено оборудование и всё необходимое для занятий фитнес-культурой.

Кубок пройдет в десяти номинациях: 1.«Моя семья — моя команда» (для семейных команд); 2.«Дети» (выступление детских команд от 3 до 14 лет по танцевальным направлениям); 3.«Кросс-тренинг» (8-20 человек, главное условие — использование специализированного оборудования); 4.«Сайкл» (использование оборудования для сайкл-аэробики); 5.«Степ-аэробика» (на специальных платформах); 6.«Гибкое тело» (Yoga, Pilates, Body Ballet, Body Art); 7.«Современные танцевальные направления» (хип-хоп, брейк-данс.); 8.«Этно-класс» (танец живота, латиноамериканские танцы, цыганский танец, фламенко, индийский, ирландский); 9.«Больше жизни» (участие людей с ограниченными возможностями здоровья); 10.«Урок физкультуры» (для МДОУ и СОШ, презентация урока физкультуры с использованием инвентаря — мячей, скакалок, степов, гантелей).

Продолжительность выступления должна быть не более четырех минут, согласно специализации выбранной номинации, критериям судейства и музыкального сопровождения.

Заявки на участие в Кубке принимаются до 1 ноября на электронную почту aktivvolna@yandex.ru. Организаторы пришлют уведомление, что заявка зарегистрирована.