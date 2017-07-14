В выходные в Башкирии потеплеет до 28 градусов Фото: Олег Яровиков В выходные в Башкирии потеплеет до 28 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Предстоящие выходные в Башкортостане станут по-настоящему летними — синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла. Однако вероятность осадков сохраняется.

По информации Башгидромета, 15 июля местами по республике ожидается небольшой кратковременный дождь, в восточных районах до умеренного, грозы. Ветер северный слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, днем столбик термометра поднимется до 22-27 градусов.

16 июля также местами небольшие кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер северный слабый, днем порывистый. В ночные часы температура воздуха составит 9-14 градусов, днем воздух прогреется до 23-28 градусов.