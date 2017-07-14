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14 июля Пятница

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«Аэрофлот» отменил рейс Москва — Уфа

ОБЩЕСТВО

«Аэрофлот» отменил рейс Москва — Уфа Фото: автор

«Аэрофлот» отменил рейс Москва — Уфа Фото: автор

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Авиакомпания «Аэрофлот» 14 июля отменила 14 авиарейсов, в том числе вылет из аэропорта Шереметьево в Уфу (SU1260). Помимо столицы Башкортостана, авиатуристы вовремя не смогли улететь в Ставрополь, Челябинск, Казань, Стамбул, Будапешт, Осло, Хельсинки, Дрезден, Воронеж, Франкфурт, Тюмень, Набережные Челны, Дюссельдорф.

Как сообщает перевозчик, причина отмены рейсов — прогноз неблагоприятных метеоусловий в Шереметьево. Пассажирам предоставляется возможность переоформить билет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки. Их обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Компания просит пассажиров и встречающих учитывать данную информацию и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Теги: авиакомпания,рейсы,аэропорт
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