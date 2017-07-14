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Школьники Башкирии выезжают во всероссийский детский центр «Орленок» для участия в финале игры «Защитники, вперед!»

ОБЩЕСТВО

Школьники Башкирии выезжают во всероссийский детский центр «Орленок» для участия в финале игры «Защитники, вперед!» Фото: сайт Минобразования РБ

Школьники Башкирии выезжают во всероссийский детский центр «Орленок» для участия в финале игры «Защитники, вперед!» Фото: сайт Минобразования РБ

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Школьники Башкортостана выезжают во всероссийский детский центр «Орленок» для участия в финале спортивно-образовательной игры «Защитники, вперед!». В составе команды — победители регионального этапа этого состязания, учащиеся из Белебеевского района, занявшие первое место, представители Сибая, ставшие вторыми, и Дуванского района, которые стали третьими.

Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий, продемонстрировать знания по безопасности дорожного движения, оказать первую помощь. Также их ждут конкурсы «Роботехника», «Самозащита», «Ориентирование», «Экологическая безопасность». Школьники будут решать всевозможные задачи, используя при этом свои знания и слаженную командную работу.

Цель игр — гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок.

Планируется, что в «Орленок» съедутся 150 детей со всей страны.

Теги: спортивно-образовательная игра,детский центр «Орленок»
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