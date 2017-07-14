В Башкирии определят лучшего работника ЖКХ-2017 Фото: Ксения Калинина В Башкирии определят лучшего работника ЖКХ-2017 Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана объявило о проведении республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников ЖКХ.

Главная цель республиканского конкурса — пропаганда и повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессиональных умений и навыков работников отрасли, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям. За звание лучшего по профессии поборются слесари-сантехники, операторы котельного оборудования, электромонтеры, электрогазосварщики, дворники и трактористы-механики.

Как сообщили в пресс-службе министерства, жюри будет оценивать уровень теоретической подготовки и практических навыков конкурсантов, технологию и качество работ, соблюдение правил и норм безопасности труда при их выполнении, а также время выполнения заданий.

Конкурс проводится в два этапа — на зональном и республиканском уровне. Первый этап состоится до 1 сентября, в восьми зонах Башкортостана. Затем победители зональных этапов съедутся на финал конкурса, который в этом году пройдет в Уфе.