В двух районах Уфы с 17 июля отключат воду Фото: Ксения Калинина В двух районах Уфы с 17 июля отключат воду Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» запланировано 17 июля отключение горячей и холодной воды в двух районах башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, в Орджоникидзевском и Калининском районах, с 10 часов 17 июля до 9 утра 18 июля, холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Борисоглебская, 15, 17/1, 18, 20, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 37;

ул. Суворова, 70, 72, 101;

ул. Коммунаров, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 59/1;

ул. Кремлевская, 62, 64, 65, 67, 70;

ул. Донского, 89, 91;

ул. Б.Хмельницкого, 110, 112, 112/1, 114, 133, 135, 143/1, 147;

ул. Вологодская, 76, 76/1, 78, 134, 136, 139, 140, 141/1, 142, 144, 146;

ул. Кулибина, 30, 30а;

ул. Свободы, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 49, 50, 51, 51/1, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72, 74;

ул. Димитрова, 242, 244, 246, 248.