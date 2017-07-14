Велофестиваль «I Bike Ufa» - стало известно, какие улицы перекроют для движения в башкирской столице 15 июля Фото: сайт администрации Уфы Велофестиваль «I Bike Ufa» - стало известно, какие улицы перекроют для движения в башкирской столице 15 июля Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В субботу, 15 июля, в Уфе состоится масштабный велофестиваль «I Bike Ufa». Маршрут начнется у Горсовета и завершится возле Конгресс-холла. Сбор участников — с 09.30 до 10.30.

В связи с проведением мероприятия с 10.30 до 14 часов по мере прохождения велоколонны будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц: пр. Октября от пересечения с ул. Кольской до пересечения с ул. 50 лет Октября — ул. 50 лет Октября от пр. Октября до ул. Цюрупы — ул. Цюрупы от ул. 50 лет Октября до ул. Пушкина — ул. Пушкина от ул. Цюрупы до ул. М. Гафури — ул. М. Гафури от ул. Пушкина до ул. З. Валиди, уточнили в пресс-службе администрации города.

Принять участие в велопараде могут все желающие. Единственное условие — наличие велосипеда. Если его нет, можно будет воспользоваться услугами проката.