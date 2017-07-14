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14 июля Пятница

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Жизнь после ЕГЭ: как проходит приемная кампания в Башкирском педагогическом университете

ОБЩЕСТВО

Жизнь после ЕГЭ: как проходит приемная кампания в Башкирском педагогическом университете Фото: Андрей Старостин

Жизнь после ЕГЭ: как проходит приемная кампания в Башкирском педагогическом университете Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Вчерашние школьники стремятся стать студентами и, выбирая направление подготовки, ориентируются на результаты ЕГЭ. В этом году Башкирскому государственному педагогическому университету имени М. Акмуллы выделено 1633 бюджетных места. На данный момент в вузе существует 147 образовательных программ.

На сегодняшний день подано 7600 заявлений. Самые большие конкурсы наблюдаются на направления подготовки «Дизайн» (25 человек на место), «Биология» профиль генетика (19), «Лингвистика» и «Экономика и управление (18), «Право и правоохранительная деятельность» (16), «Педагогическое образование» профиль история (14), профиль обществознание (13), привели данные в БГПУ.

В этом году отмечается особый интерес к обучению в магистратуре у работающих учителей. Это связано с тем, что проходить обучение здесь можно без отрыва от основной работы, с применением дистанционных технологий — сессия один раз в год.

Одно из нововведений нынешней приемной кампании — официально принятые скидки при поступлении на коммерческой основе. Работникам дошкольных учреждений, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций и учреждений дополнительного образования предоставляется скидка в оплате за обучение в размере 10% от установленной приказом стоимости при освоении образовательных программ направлений «Образование и педагогические науки» (уровень магистратуры, очная и заочная формы обучения), до 50% с высокими баллами ЕГЭ, для спортсменов скидка до 20%. Также скидки могут суммироваться.

Новым для этого года является открытие бесплатных годовых курсов по подготовке старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот для поступления как в БГПУ, так и другие вузы республики по трем направлениям: физико-математическое (общее), гуманитарное и естественно-биологическое (общее). Абитуриентам этих направлений также предоставляется общежитие. Активно идет прием уже обучающихся студентов, желающих получить второй диплом.

Теги: вузы,приемная кампания-2017,ЕГЭ
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